19.03.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 19 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Особливість цього дня полягає в тому, що емоції та логіка будуть рівнозначно сильними, при цьому вони будуть у гармонії один з одним. Це створює сприятливі умови для вирішення будь-яких важливих та відповідальних завдань.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен буде явно не налаштований на нові знайомства. Та й взагалі, до всього нового він ставитиметься з великою обережністю. Зате вже якщо знайомство цього дня таки відбудеться, то можна очікувати, що воно буде особливо міцним та довгим. Знайдений друг може стати найближчим і улюбленим для Овна на довгі роки.

Телець (21 квітня – 21 травня)

У Тельця день обіцяє пройти згідно з відомим девізом: «Все чи нічого». І невідомо, що із цього краще. Якщо Телець піддасться спокусі довше поспати і нічого не робити взагалі, то день пройде хоч і без великих досягнень, зате спокійно. Але якщо він візьметься за справи, то пил при цьому може підняти таку, що мало не здасться! То може, і справді краще відпочити?

Близнюки (22 травня – 21 червня)

День у Близнюків пройде під знаком пасивності та розслаблення. Втім, це буде дуже гармонійна пасивність. Цього дня зірки навряд чи вимагатимуть від Близнюків підвищеної енергійності, та й самим їм проявляти активність теж не захочеться. За будь-якої можливості розслабитися і нічого не робити, Близнюки із задоволенням віддадуться цьому занять. І це буде найправильнішим рішенням.

Рак (22 червня – 23 липня)

З ранку Раку може не давати спокою якась глобальна ідея. Рак обмірковуватиме її цілий день, виношуючи, як мати виношує дитину, проте, швидше за все, до самого вечора з цієї ідеї так нічого розумного і не народиться. Зате вже якщо таки народиться – це буде справді щось із чимось!

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лева практично у всьому може супроводжувати почуття невдоволення. Найпростіші, повсякденні справи будуть просуватися з труднощами і пробуксовками, що оптимізмом наповнювати Лева явно не буде. Швидше за все, йому захочеться якось вилити своє роздратування тих, хто виявиться поруч (зокрема і близьких). Робити цього не слід, тому що позитивного ефекту не дасть, а ось стосунки зіпсувати може. Краще просто перетерпіти цей день.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діві захочеться якось розбурхати оточуючих і захопити їх чимось цікавим. Однак робити цього якраз не рекомендується! По-перше, розкачати когось у цей день буде дуже тяжко. По-друге, якщо це все-таки вдасться, результат може виявитися зовсім не таким райдужним, як видається Діві. Тож краще вже нікого не гальмувати, а зайнятися своїми справами.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Енергетичний потенціал Терезів буде не менше, ніж у динаміту! Питання тільки в тому, яке застосування цієї енергії знайдуть самі Терези. Якщо ваша кипуча діяльність буде спрямована в якесь корисне русло, ви за один день здатні зробити стільки, скільки інші не змогли б і за місяць. А от якщо ця енергія буде спрямована кудись не туди… На жаль, динаміт є динамітом!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіонові випадає рідкісна можливість зайнятися щасливим байдикуванням! Події цього дня можна сміливо пустити на самоплив. По-перше, тому, що змінити їхній хід Скорпіон все одно не зможе. По-друге, будь-які спроби вплинути на ситуацію не приведуть ні до чого, крім хаосу і суєти. Ну а без втручання Скорпіона все організується нехай і не відразу, зате саме собою.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець може виявити у собі генеральські здібності! Принаймні бажання покомандувати виникатиме протягом дня регулярно. При цьому неквапливість оточуючих та їх бажання ухилитися від своїх обов'язків викликатимуть подив і дратуватимуть Стрільця. Сам же Стрілець (як це заведено у генералів), розторопністю теж не відрізнятиметься.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

У голові у Козерога міцно оселиться думка про те, що статус – це гроші, і чим більше у вас грошей, тим міцніше ваше становище у суспільстві. Думка, звісно, не нова, але оскільки питання свого суспільного статусу хвилюватиме Козерога з подвоєною силою, весь день він може провести у роздумах про те, як розбагатіти. За цими думками день і пройде непомітно. На жаль, шансів реально розбагатіти небагато.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Якщо вчора Водолій затіяв якусь велику справу по дому, то за інерцією вона просуватиметься напрочуд легко, без сучка і задирки. А ось все інше у Водолія валитиметься з рук. Навіть найпростіші справи по господарству можуть перетворитися на тортури і випробування для нервів. Не те що пиріг, навіть проста яєчня у цей день може нещадно підгоріти, а тарілка – розбитися під час миття. Так що по можливості краще звести всі домашні турботи до мінімуму.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби можуть відчувати небувале піднесення духу і ентузіазм – на жаль, не завжди доречний. Зірки схиляють до того, що Риби постійно надихатимуться на різноманітні подвиги, ось тільки здійснення цих подвигів залишатиме бажати кращого. Якщо Риби не хочуть повторити долю того бідолахи, який на старанній молитві розбив собі лоба, їм буде корисно обмежити в цей день свою неприборкану спрагу діяльності.