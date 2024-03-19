19.03.2024 07:30 Рита Парфенова

19 березня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

19 березня у світі відзначається Міжнародний день клієнта.





День клієнта був вперше відзначений у 2010 році. Так як свято є досить молодим, воно ще не набуло сталих традицій. Цей день відзначають виробники товарів та послуг у різних сферах, а головна мета святкування полягає в залученні нових клієнтів та мотивації постійних.

Прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять священномучеників Хризанта і Дарії.



У народному календарі 19 березня – свято Дарина Брудна. Нарекли його так через сніг, який зазвичай танув у цей час, залишаючи після себе бруд і калюжі.



Святим Дарині та Хрисанфу моляться, щоб зберегти любов і вірність у сім'ї, а також просять допомоги у вихованні дітей і здоров'я для родичів.



Цього дня слід жартувати і веселитися, а також потрібно задобрити Домового, який прокинувся – у нього просили допомоги налагодити мир і спокій у домі, якщо подружжя багато сварилося.

Що не можна робити 19 березня

відмовляти в допомозі;

сумувати, плакати і сваритися подружжю – інакше весь рік пройде в печалі та сварках;

ходити в рваному одязі та байдикувати – не буде ні грошей, ні щастя.

За Юліанським календарем, 19 березня Вселенська батьківська субота, а також пам'ять 42-х мучеників із міста Амморея, зокрема, Костянтина та його матері Олени.



В народі цей день колись називали Костянтин, Костянтинів день. Наші предки з особливою повагою ставилися до води. Вони освячували колодязі та ходили в лазні.

Що не можна робити 19 березня

лаятися та лихословити, вживати алкогольні напої;

залишати відчиненими вхідні двері або вікна;

ходити до лісу;

прати постільну білизну, вибивати або міняти подушки;

пліткувати і обговорювати чуже особисте життя.

Також цього дня

721 року до н. е. вперше було описано сонячне затемнення, побачене з Вавилону.



1494 – у Венеції складено хартію про охорону авторських прав – вперше у світі було прийнято закон про охорону авторських прав на винаходи.



1813 – народився Давид Лівінгстон, шотландський місіонер, видатний дослідник Африки, першовідкривач озера Вікторія.



1831 – відбулося перше пограбування банку США. Англійський іммігрант Едвард Сміт викрав із City Bank of New York 245 000 доларів – гігантську на ті часи суму. Незабаром злочинця вдалося схопити (він отримав п'ять років ув'язнення у Сінг-Сінгу) і повернути більшу частину викраденого.



1859 – у Парижі проходить прем'єра опери Шарля Гуно «Фауст».



1895 – народився Максим Рильський, український поет, класик української поезії ХХ століття.



1917 – у Києві пройшла 100-тисячна демонстрація під гаслами: «Автономію Україні», «Вільна Україна у вільній Росії», «Хай живе вільна Україна з гетьманом на чолі». Під час першого українського свята Свободи демонстранти так захопились, що навіть роззброїли поліцію.



1918 – у США прийнято Акт про Стандартний Час і затверджено поділ на часові пояси.



1927 – у штаті Вашингтон м'ясник виявив у шлунку курча шість самородків золота.



1930 – народилася Ліна Костенко, українська поетеса («Маруся Чурай», «Горохове плем'я», «Записки українського найминулого»).



1933 – народився Філіп Рот, американський письменник, автор понад 25 романів («Випадок Портного», «Змова проти Америки»).



1936 – народилася Урсула Андресс, швейцарська кіноактриса, секс-символ 60-х у Франції та найкраща з дівчат Джеймса Бонда («Доктор Ноу»).



1947 – народилася Гленн Клоуз, американська актриса («Небезпечні зв'язки», «Будинок духів», «Гамлет», «Лев узимку» та фатальна лиходійка Круелла де Вілль із «101-102 далматинців»).



1950 – приймається Стокгольмське звернення заборону атомної зброї, у якому вперше вживається фраза «люди доброї волі».



1953 – вперше на ТБ показана церемонія вручення премії «Оскар».



1955 – під час розкопок у Масаді (Ізраїль) виявлено останки палацу царя Ірода.



1955 – народився Брюс Вілліс, голлівудський актор, продюсер, сценарист та композитор. А за сумісництвом рятівник планети від усякої нечисті як на землі («Міцний горішок») і в космосі («П'ятий елемент», «Армагеддон»), так і в часі («Дванадцять мавп»).



1958 – у Страсбурзі відкрилося перше засідання Європарламенту.



1964 – керівництво фірми IBM прийняло рішення про розробку та запуск у виробництво сімейства ЕОМ System/360. Цей революційний крок на багато років визначив розвиток ЕОМ. Досі кожна машина випускалася з власним унікальним програмним забезпеченням, тепер програми, написані для однієї з машин, могли виконуватися і на інших.



1972 – народився Сергій «Фома» Фоменко, український музикант, фронтмен та лід-вокаліст гурту «Мандри»



1994 – у Японії приготовлено омлет із 160 тисяч яєць площею 128.5 квадратних метра.



2004 – два різних учасники нідерландської Вікіпедії одночасно створили статті Lijst van criminelen і Lijst van misdadigers. Обидві статті були списком злочинців (crimineel та misdadiger – синоніми). Після цього було сформульовано Закон Мерфі – Елліви.



2011 – початок інтервенції країн НАТО у Лівії. Закінчилося все громадянською війною та руйнуванням Лівійської держави.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Дарія, Дмитро, Іван, Інокентій, Софія.



за Юліанським календарем: Аркадій, Ілона, Костянтин, Максим, Олена, Теодор, Федір, Юліан.