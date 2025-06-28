28.06.2025 15:55 Віталій Хіневич

Харків'янка стала срібною призеркою чемпіонату Європи з легкої атлетики

Легкоатлетка Марина Килипко посіла друге місце у змаганнях зі стрибків з жердиною на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики.



Харків'янка стала срібною призеркою чемпіонату Європи з легкої атлетики



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Змагання стали стартовими для національної збірної після повернення до елітного дивізіону. У напруженій боротьбі Марина Килипко показала результат 4.65 м – це її найкращий результат у сезоні та найвищий стрибок за останні чотири роки.

Завдяки виступу Марини Килипко збірна України наразі утримує другу позицію в загальнокомандному заліку.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харків’янки здобули «золото» і «бронзу» на чемпіонаті світу з маунтенбайку в Туреччині.