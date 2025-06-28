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28.06.2025  16:50   Віталій Хіневич

Вода забирає життя: лише за червень на водоймах України загинуло 98 людей, серед них 8 дітей

Лише упродовж останнього тижня вода забрала життя 9 людей, з них 2 дитини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.
 
Зокрема, нещодавно у Харківській області водолази дістали тіло 13-річного хлопчика, який зник під час купання у річці. 
 
Загалом, від початку року на водних об'єктах загинуло вже 467 осіб, у тому числі 28 дітей. 
 
«Це приголомшливі цифри, що свідчать про надзвичайну небезпеку. У більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність.
 
Жоден відпочинок на воді не вартий вашого життя! Не нехтуйте правилами безпеки! Якщо ви стали свідком того, як тоне людина — одразу телефонуйте за номером 101!», - сказали рятувальники.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області водолази дістали з річки тіло загиблого підлітка.
 
Тэги:  події, харків
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