28.06.2025 16:50 Віталій Хіневич

Вода забирає життя: лише за червень на водоймах України загинуло 98 людей, серед них 8 дітей

Лише упродовж останнього тижня вода забрала життя 9 людей, з них 2 дитини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.

Зокрема, нещодавно у Харківській області водолази дістали тіло 13-річного хлопчика, який зник під час купання у річці.

Загалом, від початку року на водних об'єктах загинуло вже 467 осіб, у тому числі 28 дітей.

«Це приголомшливі цифри, що свідчать про надзвичайну небезпеку. У більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність.

Жоден відпочинок на воді не вартий вашого життя! Не нехтуйте правилами безпеки! Якщо ви стали свідком того, як тоне людина — одразу телефонуйте за номером 101!», - сказали рятувальники.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram