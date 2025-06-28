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28.06.2025  18:00   Віталій Хіневич

Чоловік у Харкові погрожував підірвати гранату

На території одного з торгівельних комплексів у місцевого мешканця виник конфлікт з незнайомцем.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
«Продовжити суперечку чоловік вирішив з більш «вагомими аргументами». Для цього він пішов додому і повернувся вже з гранатою. 
 
33-річний порушник, тримаючи у руках гранату Ф-1 та запал до неї, погрожував присутнім її підірвати», - йдеться у повідомленні.
 
Оперативники з працівниками патрульної поліції, затримали зловмисника. Ним виявився неодноразово засуджений за вчинення майнових злочинів місцевий мешканець. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання у затриманого було вилучено ще одну гранату.
 
 
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 та ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.
 
Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк до семи років.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині жінку затримали з наркотиками на продаж.
 
Тэги:  події, харків
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