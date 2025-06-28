28.06.2025 18:00 Віталій Хіневич

Чоловік у Харкові погрожував підірвати гранату

На території одного з торгівельних комплексів у місцевого мешканця виник конфлікт з незнайомцем.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

«Продовжити суперечку чоловік вирішив з більш «вагомими аргументами». Для цього він пішов додому і повернувся вже з гранатою.

33-річний порушник, тримаючи у руках гранату Ф-1 та запал до неї, погрожував присутнім її підірвати», - йдеться у повідомленні.

Оперативники з працівниками патрульної поліції, затримали зловмисника. Ним виявився неодноразово засуджений за вчинення майнових злочинів місцевий мешканець. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання у затриманого було вилучено ще одну гранату.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 та ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк до семи років.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині жінку затримали з наркотиками на продаж.