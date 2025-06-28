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28.06.2025  19:15   Віталій Хіневич

Гектар сухостою горів у Чугуївському районі

27 червня о 16:20 на телефон Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу за межами села Борова Чугуївського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
 
Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що на відкритій території горить суха трава та чагарники площею 1 га. 
 
Пожежу о 18:30 ліквідовано. Причину встановлюють фахівці.
 
До ліквідаціїї залучалося 5 вогнеборців та 1 одиниця техніки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові врятували 11-річну дівчинку, яка знаходилася на даху недобудови.
 
Тэги:  події, харків
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