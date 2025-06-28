28.06.2025 19:15 Віталій Хіневич

Гектар сухостою горів у Чугуївському районі

27 червня о 16:20 на телефон Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу за межами села Борова Чугуївського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.

Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що на відкритій території горить суха трава та чагарники площею 1 га.

Пожежу о 18:30 ліквідовано. Причину встановлюють фахівці.

До ліквідаціїї залучалося 5 вогнеборців та 1 одиниця техніки.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові врятували 11-річну дівчинку, яка знаходилася на даху недобудови.