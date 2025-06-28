На Харківщині дрон допоміг викрити наркорослини в приватному дворі

Під час проведення заходів щодо протидії нелегальному обігу наркотиків поліцейські офіцери громади виявили на території одного з приватних домоволодінь насадження, зовні схожі на коноплі.
Комментариев: 0
День сприятиме порядку, організації та плануванню – достатньо дотримуватись простих правил. Можливі зустрічі зі знайомими або нові пропозиції, що варто розглянути.
У Харкові сьогодні очікується переважно хмарна погода. Пообіді розпочнеться дуже сильний дощ із грозою. До вечора зливу змінить сильний дощ, який триватиме до ночі.
28 років тому року Верховна Рада України ухвалила нову Конституцію України – першу конституцію незалежної української держави.
влажность:
давление:
ветер: