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28.06.2025  20:25   Віталій Хіневич

На Харківщині дрон допоміг викрити наркорослини в приватному дворі

Під час проведення заходів щодо протидії нелегальному обігу наркотиків поліцейські офіцери громади виявили на території одного з приватних домоволодінь насадження, зовні схожі на коноплі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
27 червня правоохоронці провели санкціонований обшук, в результаті якого вилучили кущі конопель. Рослини були зі слідами догляду та культивування.
 
Також при подальшому огляді домоволодіння поліцейські вилучили паперовий згорток із подрібненою речовиною, схожою на наркотичну, та саморобні прилади для куріння. Все виявлене направлене на експертизи.
 
 
За вказаними фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Санкціями статей передбачена відповідальність – до п'яти років обмеження волі.
 
 
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Тэги:  події, харків
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