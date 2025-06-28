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28.06.2025  20:30   Віталій Хіневич

Через ворожий безпілотник у Харкові виникла пожежа

За попередніми даними займання всталося у Київському районі.

Фото ілюстративне
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА. 
 
«Попередньо, у Київському районі Харкова спалахнула пожежа - наслідки падіння уламків ворожого БпЛА. 
 
Деталі встановлюються. На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила», - йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що гектар сухостою горів у Чугуївському районі.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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