28.06.2025 20:40

Попередньо: у Харкові горить будинок через окупантів (оновлено)

Попередньо маємо інформацію про приліт у Київському районі.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«На місці - пожежа, горить приватний будинок. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило», - сказав Ігор Терехов.

Згодом Ігор Терехов додав, що за уточненою інформацією, у Харкові прильотів не було, сьогодні від ворожих обстрілів страждало передмістя.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині рятувальники загасили 1 пожежу , спричинену ворожим обстрілом.