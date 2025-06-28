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28.06.2025  20:40   

Попередньо: у Харкові горить будинок через окупантів (оновлено)

Попередньо маємо інформацію про приліт у Київському районі.

 
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
«На місці - пожежа, горить приватний будинок. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило», - сказав Ігор Терехов.
 
Згодом Ігор Терехов додав, що за уточненою інформацією, у Харкові прильотів не було, сьогодні від ворожих обстрілів страждало передмістя.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині рятувальники загасили 1 пожежу, спричинену ворожим обстрілом.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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