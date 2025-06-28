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28.06.2025  08:05   Віталій Хіневич

За добу на Харківщині рятувальники загасили 1 пожежу, спричинену ворожим обстрілом

Загалом протягом доби з 27 по 28 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 57 оперативних виїздів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За добу на Харківщині рятувальники загасили 1 пожежу, спричинену ворожим обстрілом в Чугуївському районі області.
 
Близько 17:00 ворог завдав ракетного удару по місту Чугуїв, що на Харківщині. Внаслідок влучання сталася пожежа на території цивільного підприємства.
 
Горіли конструктивні елементи виробничої будівлі на площі 600 м кв. За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждало троє працівників.
 
До ліквідації наслідків терористичної атаки росіян залучались 27 осіб особового складу та 4 одиниці техніки.
 
Ліквідовано 18 пожеж в природних екосистемах на загальній площі 4 га.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 108 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині гасили пожежу в автомобілі.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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