28.06.2025 08:05 Віталій Хіневич

За добу на Харківщині рятувальники загасили 1 пожежу, спричинену ворожим обстрілом

Загалом протягом доби з 27 по 28 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 57 оперативних виїздів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За добу на Харківщині рятувальники загасили 1 пожежу, спричинену ворожим обстрілом в Чугуївському районі області.

Близько 17:00 ворог завдав ракетного удару по місту Чугуїв, що на Харківщині. Внаслідок влучання сталася пожежа на території цивільного підприємства.

Горіли конструктивні елементи виробничої будівлі на площі 600 м кв. За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждало троє працівників.

До ліквідації наслідків терористичної атаки росіян залучались 27 осіб особового складу та 4 одиниці техніки.

Ліквідовано 18 пожеж в природних екосистемах на загальній площі 4 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 108 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині гасили пожежу в автомобілі.