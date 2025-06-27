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27.06.2025  11:20   Віталій Хіневич

На Харківщині гасили пожежу в автомобілі

26 червня о 19:10 Служба порятунку отримала повідомлення, що у селі Благодатне Чугуївського району горить автівка.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
 
По прибуттю на місце події рятувальники Луганського гарнізону ДСНС встановили, що палає автомобіль (ВАЗ 2107), який знаходився на проїжджій частині дороги без водія. Пожежу на площі 6 м кв. оперативно ліквідовано о 20:17. 
 
Постраждалих немає, причину та обставини встановлюють фахівці.
 
На місці працювало 6 рятувальників із залученням 1 одиниці техніки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, про пожежі, що виникли в Харківській області, повідомили рятувальники.
 
Тэги:  події, харків
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