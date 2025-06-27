    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Окупанти скинули КАБи на Купʼянськ та район
27.06.2025  11:40   Віталій Хіневич

Окупанти скинули КАБи на Купʼянськ та район

27 червня близько 3:00 збройні сили рф вчергове завдали авіаційного удару по місту Купʼянськ.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Пошкоджено приватні домоволодіння та господарчі споруди. Постраждала 59-річна жінка: у неї діагностували гостру реакцію на стрес. 
 
Також 26 червня орієнтовно о 22:00 ворог з авіації атакував і с. Вільхуватка на Купʼянщині. КАБ вдарив по приватному жиловому сектору. Загинув 53-річний чоловік.
 
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що за тиждень на Харківщині виявили та знищили понад 2100 вибухонебезпечних предметів.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.06 Надзвичайні події Ворог атакував Харків безпілотником 27.06 Надзвичайні події Один загиблий, 4 постраждалих особи: наслідки обстрілів Харківської області 27.06 Надзвичайні події Про пожежі, що виникли в Харківській області, повідомили рятувальники
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 