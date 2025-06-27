27.06.2025 11:40 Віталій Хіневич

Окупанти скинули КАБи на Купʼянськ та район

27 червня близько 3:00 збройні сили рф вчергове завдали авіаційного удару по місту Купʼянськ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Пошкоджено приватні домоволодіння та господарчі споруди. Постраждала 59-річна жінка: у неї діагностували гостру реакцію на стрес.

Також 26 червня орієнтовно о 22:00 ворог з авіації атакував і с. Вільхуватка на Купʼянщині. КАБ вдарив по приватному жиловому сектору. Загинув 53-річний чоловік.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за тиждень на Харківщині виявили та знищили понад 2100 вибухонебезпечних предметів.