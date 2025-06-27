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27.06.2025  10:25   Віталій Хіневич

За тиждень на Харківщині виявили та знищили понад 2100 вибухонебезпечних предметів

З 19 по 25 червня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області розмінували понад 260 га територій, виявили та знешкодили 2114 вибухонебезпечних предметів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили понад 200 га сільгоспугідь, більш як 5 кілометрів ділянок автодоріг, майже 6,5 кілометра ліній електропередач, 0,4 га акваторії, майже 3 кілометри газопроводів, 3 об’єкти, а також розмінували 23 домоволодіння. Повторно підключили до електромережі 3974 абоненти. 
 
Впродовж 25 червня піротехнічні підрозділи розмінували майже 50 га територій, більш як 39 га сільськогосподарських угідь, більше кілометра ліній електропередач.
 
Майже 500 метрів ділянок автомобільних доріг, більш як 300 метрів газопроводів, а також обстежили 6 домоволодінь. Виявили та знешкодили 442 вибухонебезпечних предмети.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині оглядають водойми, де нещодавно підірвався чоловік.
 
Тэги:  міни, харків
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