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26.06.2025  12:30   Віталій Хіневич

Вилучили понад 20 одиниць боєприпасів: на Харківщині оглядають водойми, де нещодавно підірвався чоловік

На Харківщині водолази-сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС обстежують водойми, де на початку червня внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі загинув 78-річний рибалка.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.
 
Під час робіт уже вилучили понад 20 одиниць боєприпасів — як часів Другої світової війни, так і сучасних, які росія залишає після обстрілів. 
 
 
«Розмінування водойм — одна з найнебезпечніших ділянок. Боєприпаси можуть бути нестабільними, вкритими мулом, важкодоступними. Ця робота вимагає максимальної зосередженості, майстерності й витримки.
 
Пам’ятайте: купатися у водоймах на деокупованих територіях та у місцях, де відбувались активні бойові дії, категорично заборонено через високу мінну небезпеку! Бережіть себе та своїх близьких!», - сказали рятувальники.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Люботині та Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів по цивільній інфраструктурі.
 
Тэги:  події, харків
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