26.06.2025 12:30 Віталій Хіневич

Вилучили понад 20 одиниць боєприпасів: на Харківщині оглядають водойми, де нещодавно підірвався чоловік

На Харківщині водолази-сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС обстежують водойми, де на початку червня внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі загинув 78-річний рибалка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.

Під час робіт уже вилучили понад 20 одиниць боєприпасів — як часів Другої світової війни, так і сучасних, які росія залишає після обстрілів.

«Розмінування водойм — одна з найнебезпечніших ділянок. Боєприпаси можуть бути нестабільними, вкритими мулом, важкодоступними. Ця робота вимагає максимальної зосередженості, майстерності й витримки.

Пам’ятайте: купатися у водоймах на деокупованих територіях та у місцях, де відбувались активні бойові дії, категорично заборонено через високу мінну небезпеку! Бережіть себе та своїх близьких!», - сказали рятувальники.

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