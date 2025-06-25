25.06.2025 19:19

У Люботині та Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів по цивільній інфраструктурі

На Харківщині рятувальники ДСНС працюють на трьох об'єктах, включно з навчальним закладом у Люботині. До робіт залучено зведений загін та спеціальну техніку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

На Харківщині тривають масштабні роботи з ліквідації наслідків російських обстрілів по цивільних об’єктах. Сьогодні аварійно-відновлювальні заходи проводяться як у Харкові, так і в Харківському районі.

У місті Люботин рятувальники зведеного загону ДСНС розпочали розбір завалів на території одного з навчальних закладів, який був зруйнований під час ворожого обстрілу.

Загалом демонтажні роботи тривають на трьох пошкоджених об’єктах. Для розбору аварійних конструкцій використовують спеціальну інженерну техніку, а також залучають рятувальників-верхолазів.

До виконання завдань залучені підрозділи ДСНС з Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Рівненської областей, а також рятувальники Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС з міста Ромни.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці КСП «Харківспецбуд» протягом тижня закрили контури на 64 об’єктах, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів.