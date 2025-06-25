    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Люботині та Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів по цивільній інфраструктурі
25.06.2025  19:19   

У Люботині та Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів по цивільній інфраструктурі

На Харківщині рятувальники ДСНС працюють на трьох об'єктах, включно з навчальним закладом у Люботині. До робіт залучено зведений загін та спеціальну техніку.

У Харкові та Люботині рятувальники розбирають завали після обстрілів
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
На Харківщині тривають масштабні роботи з ліквідації наслідків російських обстрілів по цивільних об’єктах. Сьогодні аварійно-відновлювальні заходи проводяться як у Харкові, так і в Харківському районі.
 
У Харкові та Люботині рятувальники розбирають завали після обстрілів
 
У місті Люботин рятувальники зведеного загону ДСНС розпочали розбір завалів на території одного з навчальних закладів, який був зруйнований під час ворожого обстрілу.
 
У Харкові та Люботині рятувальники розбирають завали після обстрілів
 
Загалом демонтажні роботи тривають на трьох пошкоджених об’єктах. Для розбору аварійних конструкцій використовують спеціальну інженерну техніку, а також залучають рятувальників-верхолазів.
 
У Харкові та Люботині рятувальники розбирають завали після обстрілів
 
До виконання завдань залучені підрозділи ДСНС з Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Рівненської областей, а також рятувальники Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС з міста Ромни.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці КСП «Харківспецбуд» протягом тижня закрили контури на 64 об’єктах, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів.
 
У Харкові та Люботині рятувальники розбирають завали після обстрілів
 
У Харкові та Люботині рятувальники розбирають завали після обстрілів
 
У Харкові та Люботині рятувальники розбирають завали після обстрілів
 
У Харкові та Люботині рятувальники розбирають завали після обстрілів
Тэги:  дснс, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.06 Надзвичайні події ДСНС: на Харківщині вигоріло 8,8 га екосистем 20.06 Надзвичайні події Масштабні пожежі спалахнули в Харкові після нічної атаки дронами (відео, фото) 18.06 Надзвичайні події На Харківщині через обстріли сталися дві пожежі – пошкоджено житло, постраждав водій
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 