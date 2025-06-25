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25.06.2025  20:06   Рита Парфенова

Російська армія атакувала Куп’янський район: одна людина загинула, пошкоджено понад 10 будинків (фото)

На Харківщині тривають обстріли з боку рф – під ударами опинились села Григорівка та Петро-Іванівка. Внаслідок атаки загинув 60-річний місцевий мешканець.


Фото: Прокуратура Харківської області

обстріл Куп’янського району

25 червня війська рф вчергове завдали ударів по Купʼянському району Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Близько 10:00 російська армія здійснила авіаудар по селу Григорівка, скинувши чотири авіабомби ФАБ-250 з УМПК. Внаслідок обстрілу пошкоджено понад десять приватних будинків.

обстріл Куп’янського району

Приблизно о 14:30 село Петро-Іванівка також потрапило під вогонь. Загинув 60-річний місцевий житель.

Під процесуальним керівництвом Купʼянської окружної прокуратури відкрито кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни. Тривають заходи з документування злочинів, скоєних військовими рф.

обстріл Куп’янського району

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог атакував Харків сімома безпілотниками. Також обстрілів зазнали 5 населених пунктів області.

обстріл Куп’янського району

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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