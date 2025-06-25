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25.06.2025  08:05   

Ворог атакував Харків сімома безпілотниками

Вночі 25 червня ворог знову атакував місто безпілотниками.


Ворог атакував Харків сімома безпілотниками
Про це повідомив начальник відділу Харківської обласної прокуратури, передає РЕДПОСТ.
 
Відомо про влучання в одну з багатоповерхівок та цивільне підприємство.
 
За допомогою до медиків звернулася одна людина. 
 
Для атаки на місто ворог використав 7 безпілотників типу "Шахед".
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що російський агресор сьогодні вночі, 24 червня, атакував два райони Харкова «Шахедами».
 
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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