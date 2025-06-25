25.06.2025 07:30 Рита Парфенова

25 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні свято державопредставницької та іноді бюджетонаповнюючої професії – День митної служби України.





Професійне свято працівників митниці встановлено у 1992 році указом президента Леоніда Кравчука з огляду на важливу роль митної служби у забезпеченні єдності та цілісності митної території держави, розширенні та зміцненні зовнішньоекономічних зв'язків із зарубіжними країнами.



Основними завданнями митної справи є встановлення порядку та організації переміщення через митний кордон України товарів та предметів, оподаткування митом, оформлення, здійснення контролю та інших заходів щодо реалізації митної політики в Україні. При здійсненні митної справи Україна дотримується визнаних у міжнародних відносинах систем класифікації та кодування товарів, дотримується єдиної форми декларування експорту та імпорту товарів, митної інформації, інших загальноприйнятих міжнародною практикою норм та стандартів.



У грудні 2012 року указом президента Віктора Януковича "Про деякі заходи щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" державну митну службу та державну податкову службу було реорганізовано до Міністерства доходів і зборів України.



У митників України в році не одне професійне свято, а аж два. 25 червня ці спеціалісти відзначають День митної служби України, а 26 січня – Міжнародний день митника.



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Щорічно 25 червня відзначається День моряка або, по-іншому, День мореплавця. Рішення про святкування було ухвалено у 2010 році, коли державами – членами Міжнародної морської організації, що входять до складу ООН, на конференції в Манілі було підписано резолюцію №19. Документ підкреслював, що запровадити міжнародний день мореплавця необхідно, оскільки внесок моряків у розвиток торгівлі, економіки, науки та громадянського суспільства загалом просто не оцінимо.



Свято присвячене саме морякам торговельного флоту, адже Військово-Морські Сили мають своє свято.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять преподобномучениці Февронії.



В народі вірили, що потрібно бути вкрай обережними під час купання, тому що русалки водять свої хороводи і можуть затягнути під воду.



Одруженій парі вкрай небажано з’ясовувати стосунки, згадувати старі образи і сперечатися навіть через дрібниці, інакше відносини зіпсуються надовго.



Що не можна робити:

замішувати тісто і готувати випічку — будуть фінансові проблеми;

переставляти меблі чи переїжджати — чекайте на неприємності;

працювати в саду чи на городі — несприятливі для цього дні.

За Юліанським календарем, 25 червня православна церква вшановує пам’ять Петра Афонського.



У народі цей день називали Петро Поворот, оскільки з Петра Афонського сонце на зиму, а літо на спеку повертає. акож починається спека, яка піде на спад лише за 40 днів.



Наші предки 25 червня славили сонце. Йому присвячували літні пісні, пекли печиво і коржі у формі сонячного диска. Щасливою прикметою сьогодні вважається встати дуже рано і зустріти світанок. Однак опівдні люди намагалися довго не перебувати під променями сонця, щоб не отримати сонячний або тепловий удар.



У минулі часи було заведено сіяти в цей день до обіду якесь біле зерно, а після обіду – чорне (гречку). Виконання цього правила гарантувало успіх.



Цього дня ходили на рибалку та готували рибні страви.



Огородники цього дня розсаджували останню розсаду.



Що не можна робити:

вдягати темний одяг, щоб не образити сонце;

проводити заручини або весілля;

гадати на долю, щоб не викликати лиха.

Також цього дня

У 1498 році в Китаї винайдено зубну щітку (приблизну дату).



1783 – Французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє повідомив на засіданні Паризької академії наук, що вода – це поєднання водню та кисню, а ще через два роки разом із військовим інженером Жаном Менье синтезував із них воду.



1852 – народився Антоніо Гауді, найзнаменитіший іспанський архітектор, більшість химерно-фантастичних робіт якого, немов виліплених руками, зведено в Барселоні.



1903 – народився Джордж Оруелл, англійський письменник та публіцист, автор роману «1984».



1919 – у Німеччині здійснив перший політ пасажирський цільнометалевий літак «Юнкерс» J13.



1935 – Міжнародний конгрес письменників на захист культури, що проходив у Парижі, заснував Міжнародну асоціацію письменників і Постійне міжнародне бюро письменників для захисту культури. До складу президії бюро були обрані Анрі Барбюс, Ромен Роллан, Максим Горький, Генріх Манн, Томас Манн, Альд Гекслі, Бернард Шоу, Сінклер Льюїс, Сельма Лагерлеф та ін.



1951 – було показано першу кольорову комерційну телепередачу. Компанія «CBS» знімала у Нью-Йорку чотиригодинне шоу Артура Годфрі, яке передавалося також у Балтімор, Філадельфію, Бостон та Вашингтон. Найцікавіше, що у телеглядачів тоді не було кольорових телевізорів, а компанія володіла приблизно трьома дюжинами таких.



1957 – винайдено іграшку «літаюча тарілка», або фрісбі.



1967 – перший показ телепередачі у прямому ефірі у всесвітньому масштабі. Програма «Наш світ» передавалася до 24 країн на п'яти континентах, і 400 мільйонів телеглядачів спостерігали за виступом гурту «The Beatles», який вперше виконав пісню «All You Need is Love».



1991 – Словенія та Хорватія проголосили незалежність від Югославії.



1991 – прийнятий Закон України «Про митну справу в Україні».



1992 – українська автокефальна церква об'єдналася із православною церквою Київського патріархату.



1998 - офіційно вийшла операційна система "Windows 98".



2009 – влада КНР звинуватила Google у поширенні порнографії та закрила до нього доступ.



2009 – помер Майкл Джексон, американський король поп-музики.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Василь, Яків.



за Юліанським календарем: Андрій, Ганна, Арсен, Іван, Марія, Онуфрій, Петро, Степан, Тимофій, Юліан.