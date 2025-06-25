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25.06.2025  08:20   Віталій Хіневич

У Куп'янську через дрон окупантів постраждала людина

24 червня близько 16:10 російська армія вдарила по місту Купʼянськ, застосувавши FPV-дрон.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Боєприпас був скинутий на територію приватного домоволодіння: пошкоджено будинок.
 
76-річний чоловік отримав вибухове поранення. Постраждалого доставили до лікарні.
 
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог атакував Харків сімома безпілотниками.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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