25.06.2025 08:40 Віталій Хіневич

Рятувальники повідомили про пожежі, що виникли через ворожі обстріли Харківської області

Протягом доби з 24 по 25 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському районі області та м. Харків.

У селі Нижче Солоне Ізюмського району внаслідок влучання КАБ на відкриту місцевість горіла суха трава на площі 300 м кв. А у Федорівка того ж району удар ворожого дрону спричинив пожежу вантажівки.

В ніч на 25 червня ворог масовано атакував Харків ударними БпЛА. Влучання зафіксовані у Київському районі міста на території житлової забудови. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху постраждав 64-річний чоловік, якого госпіталізували до лікарні. У триповерховому та п’ятиповерховому житлових будинках сталися пожежі загальною площею 160 м кв.

Ліквідовано 5 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 2,6 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 123 одиниці вибухонебезпечних предметів.

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