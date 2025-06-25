    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Рятувальники повідомили про пожежі, що виникли через ворожі обстріли Харківської області
25.06.2025  08:40   Віталій Хіневич

Рятувальники повідомили про пожежі, що виникли через ворожі обстріли Харківської області

Протягом доби з 24 по 25 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському районі області та м. Харків.
 
У селі Нижче Солоне Ізюмського району внаслідок влучання КАБ на відкриту місцевість горіла суха трава на площі 300 м кв. А у Федорівка того ж району удар ворожого дрону спричинив пожежу вантажівки.
 
В ніч на 25 червня ворог масовано атакував Харків ударними БпЛА. Влучання зафіксовані у Київському районі міста на території житлової забудови. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху постраждав 64-річний чоловік, якого госпіталізували до лікарні. У триповерховому та п’ятиповерховому житлових будинках сталися пожежі загальною площею 160 м кв.
 
Ліквідовано 5 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 2,6 га.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 123 одиниці вибухонебезпечних предметів.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог атакував Харків сімома безпілотниками.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.06 Надзвичайні події У Харкові російська агентка замінувала «волонтерську допомогу», щоб підірвати військових ЗСУ 25.06 Надзвичайні події Кадри гасіння пожежі у Харкові після атаки безпілотників показали рятувальники 25.06 Надзвичайні події За добу ворог обстріляв Харків та 5 населених пунктів в області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 