    
Главная Новини Харкова ЖКГ На об'єктах «Харківводоканалу» замінили понад 750 люків з початку року
25.06.2025  20:26   Рита Парфенова

На об'єктах «Харківводоканалу» замінили понад 750 люків з початку року

У Харкові триває планове оновлення люків на мережах водопостачання та водовідведення. Комунальники вже встановили 756 нових кришок на оглядових колодязях.

У Харкові з початку року замінили понад 750 люків на мережах водопостачання та водовідведення

Як повідомляє РЕДПОСТ, з початку 2025 року ремонтні бригади КП «Харківводоканал» провели заміну 756 люків на оглядових колодязях – 476 з них на мережах водовідведення та 280 – на мережах водопостачання. Ці роботи входять до комплексу заходів із підготовки до осінньо-зимового періоду та забезпечення безпеки містян.

У Немишлянському районі міста фахівці комплексу «Харківводопостачання» встановили 34 нові люки. Як зазначив начальник районної ділянки Павло Гладков, у багатьох випадках проводять не лише заміну кришки, а й повний ремонт колодязя. Залежно від розташування використовують три типи люків – чавунні для доріг і полімерні для зелених зон.

Павло Гладков наголосив, що закриті та справні колодязі – це запорука безпеки містян, особливо дітей, а також гарантія безперешкодного доступу ремонтних бригад. Він закликав не наїжджати вантажним транспортом на люки в зелених зонах та не залишати на них автомобілі. Після встановлення люків відновлюють покриття – асфальтне або земляне.

Фахівець також нагадав: у разі виявлення відкритого або пошкодженого люка мешканці можуть звертатися до диспетчерської служби підприємства за телефонами 15-33 або 15-62. Реагування – оперативне.

Усього на балансі комплексу «Харківводовідведення» перебуває понад 50 тисяч оглядових колодязів, а у «Харківводопостачання» – близько 22 тисяч.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові готують до зими внутрішні мережі: оновлено комунікації у 330 багатоповерхівках.

Тэги:  вода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.06 ЖКГ У Харкові готують до зими внутрішні мережі: оновлено комунікації у 330 багатоповерхівках 23.06 ЖКГ У Холодногірському районі ліквідували 130 проривів водоводів і оновили 1000 м труби 17.06 ЖКГ У трьох районах Харкові тимчасово призупинять водопостачання 18 червня: адреси
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 