25.06.2025 20:26 Рита Парфенова

На об'єктах «Харківводоканалу» замінили понад 750 люків з початку року

У Харкові триває планове оновлення люків на мережах водопостачання та водовідведення. Комунальники вже встановили 756 нових кришок на оглядових колодязях.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з початку 2025 року ремонтні бригади КП «Харківводоканал» провели заміну 756 люків на оглядових колодязях – 476 з них на мережах водовідведення та 280 – на мережах водопостачання. Ці роботи входять до комплексу заходів із підготовки до осінньо-зимового періоду та забезпечення безпеки містян.

У Немишлянському районі міста фахівці комплексу «Харківводопостачання» встановили 34 нові люки. Як зазначив начальник районної ділянки Павло Гладков, у багатьох випадках проводять не лише заміну кришки, а й повний ремонт колодязя. Залежно від розташування використовують три типи люків – чавунні для доріг і полімерні для зелених зон.

Павло Гладков наголосив, що закриті та справні колодязі – це запорука безпеки містян, особливо дітей, а також гарантія безперешкодного доступу ремонтних бригад. Він закликав не наїжджати вантажним транспортом на люки в зелених зонах та не залишати на них автомобілі. Після встановлення люків відновлюють покриття – асфальтне або земляне.

Фахівець також нагадав: у разі виявлення відкритого або пошкодженого люка мешканці можуть звертатися до диспетчерської служби підприємства за телефонами 15-33 або 15-62. Реагування – оперативне.

Усього на балансі комплексу «Харківводовідведення» перебуває понад 50 тисяч оглядових колодязів, а у «Харківводопостачання» – близько 22 тисяч.

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