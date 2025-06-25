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25.06.2025  20:39   Мирон Зелений

Харків наприкінці червня (фото)

Харків, літо
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

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Тэги:  харків, пейзаж, літо
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