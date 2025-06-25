Харків наприкінці червня (фото)

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Гороскоп на 25 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Сьогодні буде важко зосередитися, можливі помилки, дратівливість і конфлікти. Уникайте важливих рішень і краще присвятіть час відпочинку та спілкуванню.

Прогноз погоди у Харкові на 25 червня У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується.