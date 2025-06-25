25.06.2025 20:41

Ігор Терехов: Держава має підтримувати бізнес на прифронтових територіях

У Харкові відбулася зустріч мера Ігоря Терехова, місцевих підприємців та голови фінансового комітету ВР Данила Гетманцева. Обговорили виклики для бізнесу під час війни та шляхи стабілізації економічної діяльності.



Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, зустріч міського голови Ігоря Терехова та представників місцевого бізнесу з головою Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим відбулася 25 червня в Харкові.

Сторони обговорили проблеми, з якими стикається бізнес в умовах воєнного стану, а також нагальні потреби для його стабільної роботи.

Ігор Терехов звернувся до представників державної влади з проханням надати преференції підприємцям з Харкова, Сум, Запоріжжя, Херсона, Дніпра та інших прифронтових територій. Він підкреслив, що малий, середній і великий бізнес підтримують життєдіяльність міст, надаючи робочі місця місцевим мешканцям.

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«Сьогодні ці регіони – форпост України. Ми віддаємо дуже багато у цій війні! І держава повинна компенсувати хоча б частково те, що люди з цих територій втрачають щодня. Бізнес потребує податкових пільг, страхування воєнних ризиків, покращення кредитних умов. Я вдячний Президенту Володимиру Зеленському та уряду, які підтримали ініціативу скасувати місцеві податки та збори в Харкові. І ми будемо пролонгувати це рішення. Але є ще дуже багато актуальних питань, у яких бізнесу потрібна допомога держави. Зокрема, нам необхідно перемогти в боротьбі за внутрішніх і зовнішніх інвесторів, щоб не заважати роботі підпримств, а навпаки – всебічно сприяти їхньому розвитку», – наголосив Ігор Терехов.

Своєю чергою Данило Гетманцев висловив готовність розробити програми допомоги бізнесу на державному рівні в стислі терміни.

«Прифронтові міста боронять всю Україну від ворога. Тому ми зобов’язані передбачити для них преференції, створити всі умови, щоб бізнес там не припиняв роботу. Тепер будемо динамічно розробляти конкретні напрями, щоб створити спеціальний правовий, податковий та економічний режими для цих регіонів», – підкреслив Данило Гетманцев.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові створять цифровий хаб для підтримки бізнесу та громад.