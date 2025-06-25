26 червня у Харкові змінять маршрути тролейбуса №59 і автобуса №53

Ремонтні роботи на ділянці вул. Роганської триватимуть з 9:00 до 18:00. Рух тролейбусів №59 та автобусів №53 змінено – ознайомтеся з оновленими маршрутами.
26 червня у Харкові заплановано часткове обмеження руху транспорту на вул. Роганській – на відрізку між вул. Електровозною та вул. 92-ї бригади у напрямку до вул. Луї Пастера. Про це повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, передає РЕДПОСТ.
Роботи з ремонту асфальтобетонного покриття триватимуть із 9:00 до 18:00.
На період ремонту на зазначеній ділянці буде організовано двосторонній рух зустрічною смугою. У зв’язку з цим зміниться схема руху громадського транспорту.
Тролейбус №59 тимчасово курсуватиме за маршрутом:
Автобус №53 курсуватиме за схемою:
Міська влада просить харків’ян врахувати зміни під час планування поїздок.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на вулиці Чорноземній на місяць заборонений рух транспорту.
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