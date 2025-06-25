25.06.2025 21:38 Рита Парфенова

26 червня у Харкові змінять маршрути тролейбуса №59 і автобуса №53

Ремонтні роботи на ділянці вул. Роганської триватимуть з 9:00 до 18:00. Рух тролейбусів №59 та автобусів №53 змінено – ознайомтеся з оновленими маршрутами.



Фото: gortransport.kharkov.ua

26 червня у Харкові заплановано часткове обмеження руху транспорту на вул. Роганській – на відрізку між вул. Електровозною та вул. 92-ї бригади у напрямку до вул. Луї Пастера. Про це повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, передає РЕДПОСТ.

Роботи з ремонту асфальтобетонного покриття триватимуть із 9:00 до 18:00.

На період ремонту на зазначеній ділянці буде організовано двосторонній рух зустрічною смугою. У зв’язку з цим зміниться схема руху громадського транспорту.

Тролейбус №59 тимчасово курсуватиме за маршрутом:

залізнична станція «Рогань» – вул. Роганська – вул. Плиткова – вул. Луї Пастера – вул. Молодіжна – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – пр. Байрона – пр. Аерокосмічний – вул. Вернадського – пров. Подільський – вул. Кузнечна – розворотне коло «вул. Університетська»;

у зворотному напрямку: розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Аерокосмічний – пр. Байрона – пр. Олександрівський – вул. Дванадцятого Квітня – вул. Молодіжна – вул. Луї Пастера – вул. Плиткова – вул. Роганська – залізнична станція «Рогань».

Автобус №53 курсуватиме за схемою:

вул. Дванадцятого Квітня – пр. Героїв Харкова – вул. Роганська – вул. Плиткова – вул. Луї Пастера – вул. 92-ї бригади – вул. Зубарєва – розворотне коло «759-й мікрорайон».

Міська влада просить харків’ян врахувати зміни під час планування поїздок.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на вулиці Чорноземній на місяць заборонений рух транспорту.