На тиждень обмежать рух транспорту через трамвайний переїзд біля універмагу «Харків»

Проїзд через трамвайний переїзд біля універмагу «Харків» буде заборонено з 26 червня. Об’їзд організовано через прилеглі перехрестя.
У Харкові з 26 червня по 2 липня буде повністю заборонений рух транспорту через відокремлений трамвайний переїзд, розташований навпроти універмагу «Харків» на проспекті Героїв Харкова. Про це повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства/, передає РЕДПОСТ
Обмеження пов’язане з проведенням робіт з облаштування верхнього покриття трамвайних колій. На час ремонту для водіїв організовано альтернативні маршрути об’їзду.
Об’їхати закриту ділянку можна буде через:
Міська влада закликає водіїв звертати увагу на тимчасові дорожні знаки та планувати маршрути з урахуванням змін.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 26 червня у Харкові заплановано часткове обмеження руху транспорту на вул. Роганській – на відрізку між вул. Електровозною та вул. 92-ї бригади у напрямку до вул. Луї Пастера.
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