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25.06.2025  21:45   Рита Парфенова

На тиждень обмежать рух транспорту через трамвайний переїзд біля універмагу «Харків»

Проїзд через трамвайний переїзд біля універмагу «Харків» буде заборонено з 26 червня. Об’їзд організовано через прилеглі перехрестя.


Фото з відкритих джерел

У Харкові з 26 червня по 2 липня буде повністю заборонений рух транспорту через відокремлений трамвайний переїзд, розташований навпроти універмагу «Харків» на проспекті Героїв Харкова. Про це повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства/, передає РЕДПОСТ

Обмеження пов’язане з проведенням робіт з облаштування верхнього покриття трамвайних колій. На час ремонту для водіїв організовано альтернативні маршрути об’їзду.

 Об’їхати закриту ділянку можна буде через:

  • перехрестя просп. Героїв Харкова – майдан Захисників України – вул. Святодухівська;
  • перехрестя просп. Героїв Харкова – вул. Лесі Українки

Міська влада закликає водіїв звертати увагу на тимчасові дорожні знаки та планувати маршрути з урахуванням змін.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 26 червня у Харкові заплановано часткове обмеження руху транспорту на вул. Роганській – на відрізку між вул. Електровозною та вул. 92-ї бригади у напрямку до вул. Луї Пастера.

Тэги:  рух, харків
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