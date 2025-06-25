25.06.2025 21:52 Дмитро Колонєй
Курячі медальйони з цибулею та яблуками: соковита страва з фруктовим акцентом
Навіть найпростішу курку можна приготувати не гірше, ніж у ресторані.
Як пише РЕДПОСТ, курячі медальйони з цибулею та яблуками — чудовий спосіб додати фруктову нотку до повсякденної м'ясної страви. Таке частування підійде і для сімейної вечері, і для святкового столу.
Курячі медальйони з цибулею та яблуками
Продукти:
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400 г курячих медальйонів
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1 яблуко
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1 цибулина
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100 г моцарелли
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2 ст. л. оливкової олії
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1 год. л. лимонного соку
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сіль
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паприка
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мелений чорний перець
Покроковий рецепт приготування:
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Злегка відбити курячі медальйони.
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Збризкати їх оливковою олією та лимонним соком.
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Приправити медальйони сіллю, паприкою та чорним перцем.
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Подрібнити цибулю тонкими півкільцями.
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Обсмажити цибулю в оливковій олії до золотистого кольору.
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Натерти яблуко на великій тертці.
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Додати терте яблуко до цибулі.
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Тушкувати на середньому вогні, поки зайва рідина не випарується - вийде конфітюр.
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Обсмажити курячі медальйони з двох боків до золотистої скоринки.
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Викласти на кожен медальйон трохи яблучно-цибулевого конфітюру.
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Посипати натертою моцарелою.
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Дати розплавитись під кришкою або в духовці (2–3 хвилини).
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Подавати гарячими.
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Можна прикрасити зеленню.
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