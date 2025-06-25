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25.06.2025  21:52   Дмитро Колонєй

Курячі медальйони з цибулею та яблуками: соковита страва з фруктовим акцентом

Навіть найпростішу курку можна приготувати не гірше, ніж у ресторані.

Як приготувати курячі медальйони з цибулею та яблуками: рецепти
 
Як пише РЕДПОСТ, курячі медальйони з цибулею та яблуками — чудовий спосіб додати фруктову нотку до повсякденної м'ясної страви. Таке частування підійде і для сімейної вечері, і для святкового столу.
 

Курячі медальйони з цибулею та яблуками

 

Продукти:

 
  • 400 г курячих медальйонів
  • 1 яблуко
  • 1 цибулина
  • 100 г моцарелли
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 1 год. л. лимонного соку
  • сіль
  • паприка
  • мелений чорний перець
 

Покроковий рецепт приготування:

  1. Злегка відбити курячі медальйони. 
  2. Збризкати їх оливковою олією та лимонним соком.
  3. Приправити медальйони сіллю, паприкою та чорним перцем.
  4. Подрібнити цибулю тонкими півкільцями.
  5. Обсмажити цибулю в оливковій олії до золотистого кольору.
  6. Натерти яблуко на великій тертці.
  7. Додати терте яблуко до цибулі.
  8. Тушкувати на середньому вогні, поки зайва рідина не випарується - вийде конфітюр.
  9. Обсмажити курячі медальйони з двох боків до золотистої скоринки.
  10. Викласти на кожен медальйон трохи яблучно-цибулевого конфітюру.
  11. Посипати натертою моцарелою.
  12. Дати розплавитись під кришкою або в духовці (2–3 хвилини).
  13. Подавати гарячими.
  14. Можна прикрасити зеленню.

 

Тэги:  рецепт, мясо, курка, яблуко, лимон, цибуля, сир, олія
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