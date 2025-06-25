25.06.2025 21:52 Дмитро Колонєй

Курячі медальйони з цибулею та яблуками: соковита страва з фруктовим акцентом

Навіть найпростішу курку можна приготувати не гірше, ніж у ресторані.

Як пише РЕДПОСТ, курячі медальйони з цибулею та яблуками — чудовий спосіб додати фруктову нотку до повсякденної м'ясної страви. Таке частування підійде і для сімейної вечері, і для святкового столу.

Курячі медальйони з цибулею та яблуками

Продукти:

400 г курячих медальйонів

1 яблуко

1 цибулина

100 г моцарелли

2 ст. л. оливкової олії

1 год. л. лимонного соку

сіль

паприка

мелений чорний перець

Покроковий рецепт приготування:

Злегка відбити курячі медальйони. Збризкати їх оливковою олією та лимонним соком. Приправити медальйони сіллю, паприкою та чорним перцем. Подрібнити цибулю тонкими півкільцями. Обсмажити цибулю в оливковій олії до золотистого кольору. Натерти яблуко на великій тертці. Додати терте яблуко до цибулі. Тушкувати на середньому вогні, поки зайва рідина не випарується - вийде конфітюр. Обсмажити курячі медальйони з двох боків до золотистої скоринки. Викласти на кожен медальйон трохи яблучно-цибулевого конфітюру. Посипати натертою моцарелою. Дати розплавитись під кришкою або в духовці (2–3 хвилини). Подавати гарячими. Можна прикрасити зеленню.