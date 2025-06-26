Прогноз погоди у Харкові на 26 червня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранішній дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
26 червня очікується хмарна погода. Вдень невеликий короткочасний дощ. Гроза.
Вітер південно-західний з переходом вдень на північно-західний, 7 – 12 м, пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря вдень 19 – 21° тепла.
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День сприятиме емоціям, новизні та бажанню спілкування, тоді як звичні справи здаватимуться нудними. Уникайте суперечок – навіть дрібниці можуть стати причиною конфлікту.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранішній дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.
У 1987 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила щорічно відзначати 26 червня як Міжнародний день боротьби з вживанням наркотичних засобів та їх незаконним обігом.
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