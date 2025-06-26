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26.06.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 26 червня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранішній дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

26 червня очікується хмарна погода. Вдень невеликий короткочасний дощ. Гроза.

Вітер південно-західний з переходом вдень на північно-західний, 7 – 12 м, пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря вдень 19 – 21° тепла.

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Народні прикмети

  • спекотно — ще 40 днів триватиме посуха;
  • вродило багато суниць — до суворої зими;
  • погода стоїть гарна — ще сім тижнів поспіль така буде;
  • дощить — аж до осені літо буде мокрим.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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