У Харкові готують до зими внутрішні мережі: оновлено комунікації у 330 багатоповерхівках

«Харківводоканал» уже модернізував системи водопостачання і водовідведення у сотнях будинків. Усього підготовку мають пройти понад 6000 об’єктів комунальної власності.
Як повідомляє РЕДПОСТ, комунальники Харкова активно готуються до осінньо-зимового періоду. Станом на зараз ремонтні бригади КП «Харківводоканал» завершили оновлення внутрішніх комунікацій у 330 багатоповерхівках. Загалом заплановано підготовку всіх 6065 будинків, які перебувають у комунальній власності.
За словами начальника профільного управління Валерія Харлана, роботи йдуть за графіком, тож підготовка буде завершена вчасно. Паралельно ведуться поточні ремонти: у 183 будинках вже замінили понад 12 км труб, зокрема, на вулицях Ініціативній, Валентинівській та Дерев’янка змонтовано понад 850 метрів нових мереж.
Комунальники також продовжують щоденно обробляти близько 250 заявок від мешканців. Усі звернення оперативно відпрацьовуються.
У підприємстві підкреслюють, що завдяки оплаті послуг з боку харків’ян вдається підтримувати функціонування критичної інфраструктури навіть у складних умовах. Попри пошкодження, спричинені ворожими обстрілами, бригади не лише ремонтують, а й модернізують системи.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що з початку року фахівці КП «Харківводоканал» ліквідували понад 130 пошкоджень мереж холодного водопостачання в Холодногірському районі.
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