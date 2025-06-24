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24.06.2025  15:57   Рита Парфенова

У Харкові відзначили волонтерів Червоного Хреста: вручили почесні грамоти та медалі (фото)

З нагоди річниці створення Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця у Харкові відзначили водіїв, штурманів і волонтерів, які рятують людей після ворожих обстрілів.

У Харкові нагородили волонтерів Червоного Хреста за ліквідацію наслідків обстрілів

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
У Харкові відбувся прийом, присвячений річниці створення Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Під час заходу волонтери, штурмани та водії загонів швидкого реагування Червоного Хреста України отримали нагороди за самовіддану працю в умовах війни.
 
У Харкові нагородили волонтерів Червоного Хреста за ліквідацію наслідків обстрілів
 
Заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан вручила почесні грамоти Харківської міської ради та медалі «За оборону міста-героя України Харкова». Вона подякувала команді Червоного Хреста за постійну присутність у найважчих ситуаціях — після обстрілів, у пунктах допомоги, в укриттях.
 
У Харкові нагородили волонтерів Червоного Хреста за ліквідацію наслідків обстрілів
 
«Повага до Червоного Хреста не випадкова. Вона заслужена десятиліттями роботи, конкретними вчинками й реальними результатами. І я з гордістю виконую доручення міського голови Ігоря Терехова - передати вам його глибоку вдячність і повагу. Співпраця міста з вами - це більше, ніж партнерство. Це довіра. І ми хочемо її берегти і зміцнювати», — зазначила Світлана Горбунова-Рубан.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що працівники Департаменту надзвичайних ситуацій отримали відзнаки Червоного Христа України.
 
У Харкові нагородили волонтерів Червоного Хреста за ліквідацію наслідків обстрілів
 
У Харкові нагородили волонтерів Червоного Хреста за ліквідацію наслідків обстрілів
 
У Харкові нагородили волонтерів Червоного Хреста за ліквідацію наслідків обстрілів
Тэги:  волонтер, червоний хрест, харків
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