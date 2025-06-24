Ворог п’ять разів атакував Вовчанськ і Кам’янське: бойова ситуація на Харківщині

Російські війська продовжують активні бойові дії на Харківщині – ЗСУ стримують штурми, відбиті атаки зафіксовано біля семи населених пунктів. Постраждав прикордонний населений пункт Гарбузи.
Українські Сили оборони продовжують тримати позиції та стримувати ворога по всій лінії фронту на Харківщині. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
Протягом останньої доби на Південно-Слобожанському напрямку підрозділи українських Сил оборони відбили п’ять штурмових атак російських військ. Бої точилися в районах Вовчанська та Кам’янського. У результаті ворожі спроби прориву були зупинені.
Також противник завдав авіаударів по населених пунктах Вовчанські Хутори, Артільне та Зибине, спричинивши руйнування цивільної інфраструктури. Крім того, внаслідок артилерійських обстрілів з території рф постраждав населений пункт Гарбузи.
На Куп’янському напрямку зафіксовано три спроби прориву в районі Степової Новоселівки, Кругляківки та у напрямку Піщаного. Усі ворожі атаки успішно відбили українські воїни.
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