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24.06.2025  16:26   Рита Парфенова

Ворог п’ять разів атакував Вовчанськ і Кам’янське: бойова ситуація на Харківщині

Російські війська продовжують активні бойові дії на Харківщині – ЗСУ стримують штурми, відбиті атаки зафіксовано біля семи населених пунктів. Постраждав прикордонний населений пункт Гарбузи.

війна в україні

Українські Сили оборони продовжують тримати позиції та стримувати ворога по всій лінії фронту на Харківщині. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Протягом останньої доби на Південно-Слобожанському напрямку підрозділи українських Сил оборони відбили п’ять штурмових атак російських військ. Бої точилися в районах Вовчанська та Кам’янського. У результаті ворожі спроби прориву були зупинені.

Також противник завдав авіаударів по населених пунктах Вовчанські Хутори, Артільне та Зибине, спричинивши руйнування цивільної інфраструктури. Крім того, внаслідок артилерійських обстрілів з території рф постраждав населений пункт Гарбузи.

На Куп’янському напрямку зафіксовано три спроби прориву в районі Степової Новоселівки, Кругляківки та у напрямку Піщаного. Усі ворожі атаки успішно відбили українські воїни.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 24 червня у період орієнтовно з 2:00 до 3:00 збройні сили рф здійснили чергову масовану атаку на Харків із застосуванням ударних безпілотних літальних апаратів.
Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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