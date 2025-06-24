Ігор Терехов нагородив 11 переможців конкурсу «Молода людина року – 2025» у Харкові

У міському конкурсі взяли участь понад 300 харків’ян віком від 14 до 35 років. Переможців і лауреатів відзначили у 11 номінаціях, серед яких – наука, культура, спорт і волонтерство.
У Харкові визначили переможців міського етапу конкурсу «Молода людина року – 2025». Нагороди 11 найкращим учасникам урочисто вручив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
Звертаючись до молоді, мер подякував захисникам України та відзначив важливу роль молодих харків’ян у житті міста. «Насамперед дякуємо нашим військовим, завдяки яким ми маємо можливість жити, навчатися, творити. А вам, молоді Харкова, хочу сказати: ви – наше майбутнє. Серед вас – науковці, митці, спортсмени, волонтери. І я щиро вдячний кожному, хто не лише залишився в Харкові, а й робить його сильнішим. Пишаюся вами!» – наголосив Ігор Терехов.
Цьогоріч до участі в конкурсі долучилося понад 300 представників молоді віком від 14 до 35 років. У фіналі було визначено 11 переможців, ще 22 учасники стали лауреатами. Оцінювання проводилося у 11 номінаціях, серед яких – наукова діяльність, волонтерство, спорт, культура, громадська активність та інші напрямки.
Конкурс «Молода людина року» проводиться в Харкові з 2001 року. Його мета – підтримка молодих, активних і талановитих мешканців міста, які демонструють значні досягнення в різних сферах.
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