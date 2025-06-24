24.06.2025 09:50 Віталій Хіневич

У прокуратурі показали наслідки атаки безпілотників

Троє людей, серед яких дитина, постраждали внаслідок нічних ударів ворожих БпЛА по Харкову.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 24 червня у період орієнтовно з 2:00 до 3:00 збройні сили рф здійснили чергову масовану атаку на Харків із застосуванням ударних безпілотних літальних апаратів.

У Немишлянському районі міста пошкоджено понад 15 будинків, авто. 54-річний чоловік дістав поранення. Жінка 45 років та дівчинка 14 років отримали гостру реакцію на стрес.

У Салтівському районі влучання зафіксовано по території цивільного підприємства: там сталась пожежа, пошкоджено будівлі.

За попередніми даними, ворог застосував по Харкову сім БпЛА «Герань-2», один з яких впав без детонації.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

За процесуального керівництва Немишлянської та Салтівської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині рятувальники загасили 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.