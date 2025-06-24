24.06.2025 10:20 Віталій Хіневич

Щонайменше 17 будівель у Харкові зазнали руйнацій через ворожу атаку

Внаслідок нічної ворожої атаки в Немишлянському та Салтівському районах руйнацій зазнали щонайменше 17 будівель.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Загалом було вибито 132 вікна у квартирах і приватних будинках, ще 10 - у місцях загального користування. Також було пошкоджено 12 балконних склінь і дев'ять покрівель. Крім того, обірвано дроти вуличного освітлення.

Фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» вже закрили майже всі вікна у квартирах і приватних будинках. Роботи з усунення наслідків атаки продовжуються.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що троє людей, серед яких дитина, постраждали внаслідок нічних ударів ворожих БпЛА по Харкову.