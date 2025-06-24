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24.06.2025  13:30   Віталій Хіневич

Працівники Департаменту надзвичайних ситуацій отримали відзнаки Червоного Христа України

Працівники Департаменту надзвичайних ситуацій отримали відзнаки Товариства Червоного Хреста України за плідну співпрацю.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Їх вручили керівник Департаменту цивільного захисту Національного комітету Червоного Хреста України Олексій Бородай та командир Загону швидкого реагування Харківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Ігор Клименко. 
 
 
Нагадаємо, Харківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України входить до складу спеціалізованих служб цивільного захисту Харківської міської ради.
 
 
За командою Ситуаційного центру її фахівці виїжджають на місця ліквідації наслідків обстрілів та надзвичайних ситуацій для надання допомоги постраждалим та проведення аварійно-рятувальних робіт.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині рятувальники загасили 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
 
Тэги:  харків
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