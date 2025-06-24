Тимчасово буде відсутнє газопостачання у Харківському районі

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Гороскоп на 24 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Сьогодні потрібен прагматичний підхід до всього, за що ви беретеся. Перш ніж розпочати будь-яку справу, подумайте, чи дійсно вона вам потрібна і яку віддачу ви від неї отримаєте.

Прогноз погоди у Харкові на 24 червня Протягом 24 червня в Харкові прогнозується суцільна хмарність. З самого ранку небо буде затягнуте хмарами, які не зникнуть до самого вечора. Опади переважно не очікуються впродовж дня, проте ближче до вечора синоптики прогнозують сильний дощ.