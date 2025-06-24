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24.06.2025  13:15   Віталій Хіневич

Тимчасово буде відсутнє газопостачання у Харківському районі

Роботи, які супроводжуються призупинення газопостачання, заплановані на 26 червня.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».
 
Повідомляється, що з метою забезпечення стабільного та безпечного розподілу газу Харківська філія «Газмережі» планує провести планові ремонтні роботи. Відповідно, тимчасово буде відсутнє газопостачання споживачам селища Слобідське Вільхівської громади Харківського району.
 
Зазначені роботи розпочнуться о 09:00 годині 26 червня 2025 року та триватимуть до 17:00 години того ж дня. 
 
«Просимо мешканців забезпечити доступ працівникам Харківської філії «Газмережі» до газових приладів у будинках. Це необхідно для оперативного та безпечного відновлення газопостачання після завершення робіт»,- повідомили на підприємстві.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Холодногірському районі ліквідували 130 проривів водоводів і оновили 1000 м труби.
 
Тэги:  жкг, харків
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