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23.06.2025  18:11   Рита Парфенова

У Холодногірському районі ліквідували 130 проривів водоводів і оновили 1000 м труби

Із початку року фахівці КП «Харківводоканал» оперативно ліквідували понад 130 пошкоджень мереж холодного водопостачання в Холодногірському районі.

Харківводоканал

Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом перших шести місяців 2025 року бригади комунального підприємства «Харківводоканал» виконали більше 130 аварійно-відновлювальних робіт на водопровідних трубопроводах у Холодногірському районі.

Напередодні майстри під керівництвом Ігоря Шахтьора ліквідовували пошкодження на мережах у провулку Праці та на вулиці Гиївській, працюючи без припинення подачі води до споживачів.

Крім аварійних ремонтів, у районі активно змінюють зношені ділянки мереж. Нещодавно спеціалісти повністю переклали 22-метрову ділянку на вулиці Миронівській, а наразі триває заміна понад 100 метрів трубопроводу на вулиці Волонтерській. За словами начальника служби зовнішніх водопровідних мереж Олександра Сірка, загалом з початку року оновлено тисячу метрів труб різних діаметрів і проведено капітальні ремонти 160 оглядових колодязів та 170 водорозбірних колонок.

У КП «Харківводоканал» відзначають, що завдяки своєчасним оплатам послуг містянами вдається підтримувати критичну інфраструктуру навіть за найскладніших умов. Надалі підприємство продовжить системну роботу з профілактики та ремонту обладнання, забезпечуючи безперебійне водопостачання харків’ян.

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Тэги:  вода, харків
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