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23.06.2025  17:29   Рита Парфенова

24 червня у Харкові трамваї не курсуватимуть частиною Київського району

У вівторок, 24 червня, з 10:00 до 15:00 тимчасово зміниться рух трамваїв №16 і 16А.


Фото: ХМР
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, у вівторок, 24 червня, в Харкові тимчасово припинять рух трамваїв на низці вулиць через ремонтні роботи.
 
З 10:00 до 15:00 трамваї не курсуватимуть по вулиці Нескорених (на ділянці від вул. Академіка Павлова до вул. Шевченка), а також по вулицях Шевченка, Мойсеївській, Віринській та у в'їзді Семиградському.
 
У Департаменті будівництва та шляхового господарства зазначили, що обмеження пов’язані з проведенням КП «Харківський метрополітен» ремонту обладнання на тяговій підстанції.
 
На період робіт трамваї маршрутів №16 і 16А курсуватимуть за зміненим маршрутом:
  • розворотне коло «Салтівське»;
  • проспект Тракторобудівників;
  • вул. Нескорених;
  • вул. Академіка Павлова;
  • проспект Героїв Харкова;
  • вул. Кошкіна;
  • вул. Георгія Тарасенка;
  • вул. Морозова;
  • проспект Героїв Харкова;
  • вул. Академіка Павлова;
  • вул. Нескорених;
  • проспект Тракторобудівників;
  • розворотне коло «Салтівське».
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 24 червня з 6:00 до 10:00 на ділянці від узвозу Соборного до провулка Університетського обмежать рух у напрямку майдану Павлівського. 
Тэги:  рух, трамвай, харків
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