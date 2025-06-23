23.06.2025 17:29 Рита Парфенова

24 червня у Харкові трамваї не курсуватимуть частиною Київського району

У вівторок, 24 червня, з 10:00 до 15:00 тимчасово зміниться рух трамваїв №16 і 16А.



Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, у вівторок, 24 червня, в Харкові тимчасово припинять рух трамваїв на низці вулиць через ремонтні роботи.

З 10:00 до 15:00 трамваї не курсуватимуть по вулиці Нескорених (на ділянці від вул. Академіка Павлова до вул. Шевченка), а також по вулицях Шевченка, Мойсеївській, Віринській та у в'їзді Семиградському.

У Департаменті будівництва та шляхового господарства зазначили, що обмеження пов’язані з проведенням КП «Харківський метрополітен» ремонту обладнання на тяговій підстанції.

На період робіт трамваї маршрутів №16 і 16А курсуватимуть за зміненим маршрутом:

розворотне коло «Салтівське»;

проспект Тракторобудівників;

вул. Нескорених;

вул. Академіка Павлова;

проспект Героїв Харкова;

вул. Кошкіна;

вул. Георгія Тарасенка;

вул. Морозова;

проспект Героїв Харкова;

вул. Академіка Павлова;

вул. Нескорених;

проспект Тракторобудівників;

розворотне коло «Салтівське».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 24 червня з 6:00 до 10:00 на ділянці від узвозу Соборного до провулка Університетського обмежать рух у напрямку майдану Павлівського.