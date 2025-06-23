23.06.2025 17:29 Рита Парфенова
24 червня у Харкові трамваї не курсуватимуть частиною Київського району
У вівторок, 24 червня, з 10:00 до 15:00 тимчасово зміниться рух трамваїв №16 і 16А.
Фото: ХМР
Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Харківську міську раду, у вівторок, 24 червня, в Харкові тимчасово припинять рух трамваїв на низці вулиць через ремонтні роботи.
З 10:00 до 15:00 трамваї не курсуватимуть по вулиці Нескорених (на ділянці від вул. Академіка Павлова до вул. Шевченка), а також по вулицях Шевченка, Мойсеївській, Віринській та у в'їзді Семиградському.
У Департаменті будівництва та шляхового господарства зазначили, що обмеження пов’язані з проведенням КП «Харківський метрополітен» ремонту обладнання на тяговій підстанції.
На період робіт трамваї маршрутів №16 і 16А курсуватимуть за зміненим маршрутом:
-
розворотне коло «Салтівське»;
-
проспект Тракторобудівників;
-
вул. Нескорених;
-
вул. Академіка Павлова;
-
проспект Героїв Харкова;
-
вул. Кошкіна;
-
вул. Георгія Тарасенка;
-
вул. Морозова;
-
проспект Героїв Харкова;
-
вул. Академіка Павлова;
-
вул. Нескорених;
-
проспект Тракторобудівників;
-
розворотне коло «Салтівське».
Раніше РЕДПОСТ
писав, що 24 червня з 6:00 до 10:00 на ділянці від узвозу Соборного до провулка Університетського обмежать рух
у напрямку майдану Павлівського.
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