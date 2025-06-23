23.06.2025 17:17 Рита Парфенова

Рух транспорту на вулиці Університетській в Харкові обмежать 24 червня: подробиці

З 6:00 до 10:00 на ділянці від узвозу Соборного до провулка Університетського обмежать рух у напрямку майдану Павлівського. Причина – роботи з реконструкції системи газопостачання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У вівторок, 24 червня, в Харкові частково обмежать рух транспорту на вулиці Університетській. Обмеження діятимуть з 6:00 до 10:00 на ділянці від узвозу Соборного до провулка Університетського при русі в бік майдану Павлівського.

Як зазначили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, причиною обмеження є реконструкція системи газопостачання поблизу будинку №11 на цій вулиці.

Пропуск автотранспорту здійснюватиметься смугами, які залишаться вільними від проведення робіт.

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