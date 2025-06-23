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23.06.2025  17:17   Рита Парфенова

Рух транспорту на вулиці Університетській в Харкові обмежать 24 червня: подробиці

З 6:00 до 10:00 на ділянці від узвозу Соборного до провулка Університетського обмежать рух у напрямку майдану Павлівського. Причина – роботи з реконструкції системи газопостачання.

обмежать рух
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
У вівторок, 24 червня, в Харкові частково обмежать рух транспорту на вулиці Університетській. Обмеження діятимуть з 6:00 до 10:00 на ділянці від узвозу Соборного до провулка Університетського при русі в бік майдану Павлівського.
 
Як зазначили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, причиною обмеження є реконструкція системи газопостачання поблизу будинку №11 на цій вулиці.
 
Пропуск автотранспорту здійснюватиметься смугами, які залишаться вільними від проведення робіт.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на вулиці Чорноземній на місяць заборонений рух транспорту.
Тэги:  рух, харків
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