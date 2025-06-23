Відомі подробиці обстрілу по Дергачах: пошкоджено багатоповерхівки та авто

На щастя, постраждалих внаслідок обстрілу немає.
Начальник Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко повідомив подробиці обстрілу міста, передає РЕДПОСТ.
23 червня о 15:10 російські війська вдарили по місту Дергачі керованим дроном-камікадзе типу «Молнія». Унаслідок обстрілу постраждало скління багатоквартирних будинків, у яких на момент атаки перебували мешканці.
За попередніми даними, пошкоджено щонайменше 20 вікон та кілька цивільних автомобілів.
На щастя, обійшлося без поранених.
На місці працюють комунальні служби й фахівці, які займаються ліквідацією наслідків обстрілу та обстеженням пошкоджених будівель.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 15:10 22 червня російські війська вдарили по місту Дергачі БпЛА типу «Молнія».
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