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23.06.2025  16:27   Рита Парфенова

Відомі подробиці обстрілу по Дергачах: пошкоджено багатоповерхівки та авто

На щастя, постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко повідомив подробиці обстрілу міста, передає РЕДПОСТ.

23 червня о 15:10 російські війська вдарили по місту Дергачі керованим дроном-камікадзе типу «Молнія». Унаслідок обстрілу постраждало скління багатоквартирних будинків, у яких на момент атаки перебували мешканці.

За попередніми даними, пошкоджено щонайменше 20 вікон та кілька цивільних автомобілів.

На щастя, обійшлося без поранених.

На місці працюють комунальні служби й фахівці, які займаються ліквідацією наслідків обстрілу та обстеженням пошкоджених будівель.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 15:10 22 червня російські війська вдарили по місту Дергачі БпЛА типу «Молнія».

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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