23.06.2025 16:09

На Харківщині триває бій біля Дворічної, атаку поблизу Піщаного відбито

Станом на другу половину дня 23 червня на Південно-Слобожанському напрямку триває бойове зіткнення поблизу Дворічної. На Куп’янському напрямку Сили оборони успішно відбили одну атаку російських військ.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Станом на поточну годину 23 червня на Південно-Слобожанському напрямку триває бойове зіткнення між Силами оборони України та підрозділами армії РФ у районі населеного пункту Дворічна. Противник намагається атакувати українські позиції, однак бій триває.

На Куп’янському напрямку ворожі сили протягом дня здійснили одну спробу прориву в напрямку Піщаного. Підрозділи Сил оборони України відбили цю атаку, зупинивши просування противника.

Ситуація на лінії фронту залишається контрольованою українськими військовими.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 15:10 22 червня російські війська вдарили по місту Дергачі БпЛА типу «Молнія».