На Харківщині триває бій біля Дворічної, атаку поблизу Піщаного відбито

Станом на другу половину дня 23 червня на Південно-Слобожанському напрямку триває бойове зіткнення поблизу Дворічної. На Куп’янському напрямку Сили оборони успішно відбили одну атаку російських військ.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
Станом на поточну годину 23 червня на Південно-Слобожанському напрямку триває бойове зіткнення між Силами оборони України та підрозділами армії РФ у районі населеного пункту Дворічна. Противник намагається атакувати українські позиції, однак бій триває.
На Куп’янському напрямку ворожі сили протягом дня здійснили одну спробу прориву в напрямку Піщаного. Підрозділи Сил оборони України відбили цю атаку, зупинивши просування противника.
Ситуація на лінії фронту залишається контрольованою українськими військовими.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 15:10 22 червня російські війська вдарили по місту Дергачі БпЛА типу «Молнія».
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Емоції будуть мінливими і можуть бути як руйнівними, і творчими. День сприятливий для самостійної діяльності та потребує рішучості, але можуть виникнути проблеми з організованістю та субординацією.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.
23 червня відзначається День державної служби України.
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