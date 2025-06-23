23.06.2025 18:33 Рита Парфенова

СБУ викрила харків’янина, який готував теракт проти брата Єрмака

СБУ запобігла планам російських спецслужб ліквідувати Дениса Єрмака. Виконавець теракту — харків’янин, інженер, який збирав вибухівку в орендованій квартирі в Києві.

Служба безпеки України зірвала підготовлений російськими спецслужбами теракт проти Дениса Єрмака — брата керівника Офісу Президента. Про це розповів Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк, передає РЕДПОСТ.

За словами Маклюка, вибуховий задум мали реалізувати до початку переговорів в Стамбулі 15 травня, щоб дестабілізувати мирний процес за участю Андрія Єрмака. Виконавцем призначили харків’янина, молодого інженера, який зняв квартиру в Києві та чотири ночі підряд виготовляв у ній саморобний вибуховий пристрій вагою 2,5 кг із вражаючими елементами.

СБУ встановила відео- та аудіоконтроль у помешканні; водночас фахівці проникли в телефон зловмисника, де зафіксували інструкції кураторів із рф. План полягав у тому, щоб агент під виглядом доставника подав «посилку» до квартири Дениса Єрмака, а кураторами активувати вибух дистанційно при відкритті дверей.

Захисники не дали реалізувати цей злочин. Малюк додав, що Денис Єрмак зараз служить снайпером у ГУР та в Іноземному легіоні й проводить операції з дронами на лінії фронту.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали виконавців теракту проти воїна ЗСУ у Харкові 14 червня цього року.