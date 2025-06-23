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23.06.2025  18:33   Рита Парфенова

СБУ викрила харків’янина, який готував теракт проти брата Єрмака

СБУ запобігла планам російських спецслужб ліквідувати Дениса Єрмака. Виконавець теракту — харків’янин, інженер, який збирав вибухівку в орендованій квартирі в Києві.

https://redpost.com.ua/news/1282386-rosiyski-agenti-namagalisya-pidirvati-voyina-zsu-u-harkovi https://redpost.com.ua/news/1282386-rosiyski-agenti-namagalisya-pidirvati-voyina-zsu-u-harkovi

Служба безпеки України зірвала підготовлений російськими спецслужбами теракт проти Дениса Єрмака — брата керівника Офісу Президента. Про це розповів Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк, передає РЕДПОСТ.

За словами Маклюка, вибуховий задум мали реалізувати до початку переговорів в Стамбулі 15 травня, щоб дестабілізувати мирний процес за участю Андрія Єрмака. Виконавцем призначили харків’янина, молодого інженера, який зняв квартиру в Києві та чотири ночі підряд виготовляв у ній саморобний вибуховий пристрій вагою 2,5 кг із вражаючими елементами.

СБУ зірвала теракт харків’янина проти брата керівника ОП СБУ зірвала теракт харків’янина проти брата керівника ОП СБУ зірвала теракт харків’янина проти брата керівника ОП

СБУ встановила відео- та аудіоконтроль у помешканні; водночас фахівці проникли в телефон зловмисника, де зафіксували інструкції кураторів із рф. План полягав у тому, щоб агент під виглядом доставника подав «посилку» до квартири Дениса Єрмака, а кураторами активувати вибух дистанційно при відкритті дверей.

Захисники не дали реалізувати цей злочин. Малюк додав, що Денис Єрмак зараз служить снайпером у ГУР та в Іноземному легіоні й проводить операції з дронами на лінії фронту.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали виконавців теракту проти воїна ЗСУ у Харкові 14 червня цього року.
Тэги:  сбу, теракт, харків
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