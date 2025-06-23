СБУ викрила харків’янина, який готував теракт проти брата Єрмака

СБУ запобігла планам російських спецслужб ліквідувати Дениса Єрмака. Виконавець теракту — харків’янин, інженер, який збирав вибухівку в орендованій квартирі в Києві.
Служба безпеки України зірвала підготовлений російськими спецслужбами теракт проти Дениса Єрмака — брата керівника Офісу Президента. Про це розповів Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк, передає РЕДПОСТ.
За словами Маклюка, вибуховий задум мали реалізувати до початку переговорів в Стамбулі 15 травня, щоб дестабілізувати мирний процес за участю Андрія Єрмака. Виконавцем призначили харків’янина, молодого інженера, який зняв квартиру в Києві та чотири ночі підряд виготовляв у ній саморобний вибуховий пристрій вагою 2,5 кг із вражаючими елементами.
СБУ встановила відео- та аудіоконтроль у помешканні; водночас фахівці проникли в телефон зловмисника, де зафіксували інструкції кураторів із рф. План полягав у тому, щоб агент під виглядом доставника подав «посилку» до квартири Дениса Єрмака, а кураторами активувати вибух дистанційно при відкритті дверей.
Захисники не дали реалізувати цей злочин. Малюк додав, що Денис Єрмак зараз служить снайпером у ГУР та в Іноземному легіоні й проводить операції з дронами на лінії фронту.
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Емоції будуть мінливими і можуть бути як руйнівними, і творчими. День сприятливий для самостійної діяльності та потребує рішучості, але можуть виникнути проблеми з організованістю та субординацією.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.
23 червня відзначається День державної служби України.
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