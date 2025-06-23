За продаж двомісячної доньки харків’янку засудили до восьми років

Салтівський районний суд визнав винною 22-річну мешканку Харкова у торгівлі власною дитиною. Під час передачі немовляти за обумовлену суму її затримали правоохоронці.
Суд у Харкові визнав винною 22-річну харків’янку у торгівлі власною дитиною за частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України. Жінку засудили до восьми років позбавлення волі.
За матеріалами обласної прокуратури, у грудні 2024 року вона народила доньку. Уже в січні 2025-го мати вирішила продати немовля знайомій і встановила «прайс» у розмірі 20 000 доларів США. 12 лютого під час передачі дитини за узгоджену суму правоохоронці затримали фігурантку.
У суді жінка повністю визнала провину. Вирок у Салтівському районному суді набирає чинності після завершення строку на апеляційне оскарження. Досудове розслідування проводили слідчі слідчого управління ГУНП в області за оперативного супроводу 7-го управління ДСР Нацполіції.
Комментариев: 0
Емоції будуть мінливими і можуть бути як руйнівними, і творчими. День сприятливий для самостійної діяльності та потребує рішучості, але можуть виникнути проблеми з організованістю та субординацією.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.
23 червня відзначається День державної служби України.
влажность:
давление:
ветер: