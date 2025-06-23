23.06.2025 18:51 Рита Парфенова

За продаж двомісячної доньки харків’янку засудили до восьми років

Салтівський районний суд визнав винною 22-річну мешканку Харкова у торгівлі власною дитиною. Під час передачі немовляти за обумовлену суму її затримали правоохоронці.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Суд у Харкові визнав винною 22-річну харків’янку у торгівлі власною дитиною за частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України. Жінку засудили до восьми років позбавлення волі.

За матеріалами обласної прокуратури, у грудні 2024 року вона народила доньку. Уже в січні 2025-го мати вирішила продати немовля знайомій і встановила «прайс» у розмірі 20 000 доларів США. 12 лютого під час передачі дитини за узгоджену суму правоохоронці затримали фігурантку.

У суді жінка повністю визнала провину. Вирок у Салтівському районному суді набирає чинності після завершення строку на апеляційне оскарження. Досудове розслідування проводили слідчі слідчого управління ГУНП в області за оперативного супроводу 7-го управління ДСР Нацполіції.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ викрила харків’янина, який готував теракт проти брата Єрмака.