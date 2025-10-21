У Харкові молодь навчалася розпізнавати торгівлю людьми через інтерактивний квест

Школярі та студенти міста взяли участь у квесті «Говоримо про серйозне через взаємодію», присвяченому Європейському дню боротьби з торгівлею людьми.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові відбувся квест «Говоримо про серйозне через взаємодію», присвячений Європейському дню боротьби з торгівлею людьми. У заході взяли участь школярі та студенти міста.
Як повідомили у Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту, більшість постраждалих від торгівлі людьми — молоді люди до 35 років, які активно шукають роботу, але не завжди знають, як уберегти себе від шахраїв. Основною метою квесту було підвищити обізнаність молоді, навчити розпізнавати ризики та ухвалювати безпечні рішення.
Квест проходив у форматі інтерактивного навчання. Учасники мали змогу пройти кілька тематичних станцій, де розвінчували міфи про експлуатацію, навчалися розпізнавати ознаки вербування та розігрували ситуації, пов’язані з працевлаштуванням.
Захід організувала ГО «Чистий аркуш» за підтримки Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту, Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні та Управління патрульної поліції в Харківській області.
