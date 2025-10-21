    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харкові молодь навчалася розпізнавати торгівлю людьми через інтерактивний квест
21.10.2025  12:33   Рита Парфенова

У Харкові молодь навчалася розпізнавати торгівлю людьми через інтерактивний квест

Школярі та студенти міста взяли участь у квесті «Говоримо про серйозне через взаємодію», присвяченому Європейському дню боротьби з торгівлею людьми.

Харківська молодь пройшла інтерактивний квест з протидії торгівлі людьми

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові відбувся квест «Говоримо про серйозне через взаємодію», присвячений Європейському дню боротьби з торгівлею людьми. У заході взяли участь школярі та студенти міста.

Як повідомили у Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту, більшість постраждалих від торгівлі людьми — молоді люди до 35 років, які активно шукають роботу, але не завжди знають, як уберегти себе від шахраїв. Основною метою квесту було підвищити обізнаність молоді, навчити розпізнавати ризики та ухвалювати безпечні рішення.

Харківська молодь пройшла інтерактивний квест з протидії торгівлі людьми

Квест проходив у форматі інтерактивного навчання. Учасники мали змогу пройти кілька тематичних станцій, де розвінчували міфи про експлуатацію, навчалися розпізнавати ознаки вербування та розігрували ситуації, пов’язані з працевлаштуванням.

Захід організувала ГО «Чистий аркуш» за підтримки Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту, Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні та Управління патрульної поліції в Харківській області.

Харківська молодь пройшла інтерактивний квест з протидії торгівлі людьми

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові оголосили набір кандидатів на посаду почесних амбасадорів міста.
Тэги:  квест, торгівля людьми, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.08 Суспільство У День міста для молоді Харкова готується командний онлайн-квест 12.01 Суспільство Топ-5 квест-комнат Харькова: куда пойти с друзьями, а куда с ребёнком 04.09 Спорт У харьковчан есть возможность пройти интеллектуально-развлекательный квест
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 