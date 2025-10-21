21.10.2025 12:54 Рита Парфенова

Прикордонники Харківщини ліквідували 5 ворожих укриттів та 2 пункти запуску БПЛА (відео)

Підрозділи ДПСУ у складі Сил оборони зменшили бойовий потенціал противника, знищивши вночі п’ять укриттів та два пункти запуску безпілотників.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Пілоти-аеророзвідники головного оперативно-розшукового відділу разом із підрозділом РУБпАК «СТРІКС» 4 прикордонного загону ДПСУ, що входять до складу Сил оборони, продовжують бойову роботу на Південно-Слобожанському напрямку.

У результаті нічних дій було уражено та знищено 5 укриттів та 2 позиції запуску безпілотних літальних апаратів. Таким чином, українські прикордонники значно зменшили бойовий потенціал противника у цьому районі.

