Прикордонники Харківщини ліквідували 5 ворожих укриттів та 2 пункти запуску БПЛА (відео)

Підрозділи ДПСУ у складі Сил оборони зменшили бойовий потенціал противника, знищивши вночі п’ять укриттів та два пункти запуску безпілотників.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.
Пілоти-аеророзвідники головного оперативно-розшукового відділу разом із підрозділом РУБпАК «СТРІКС» 4 прикордонного загону ДПСУ, що входять до складу Сил оборони, продовжують бойову роботу на Південно-Слобожанському напрямку.
У результаті нічних дій було уражено та знищено 5 укриттів та 2 позиції запуску безпілотних літальних апаратів. Таким чином, українські прикордонники значно зменшили бойовий потенціал противника у цьому районі.
Раніше РЕДПОСТ показав відео, як аеророзвідка «Гарту» виявляє укриті позиції та замасковану техніку окупантів — після цього по цілях працюють дронарі та артилерія.
