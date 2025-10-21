21.10.2025 13:00 Віталій Хіневич

Стан захворюваності грипом, ГРВІ та COVID-19 на Харківщині

З початку епідемічного сезону, який розпочався 29 вересня в Харківській області захворіло 9722 особи.

Дітей віком до 17 років захворіло 4050 (41,7%). Показники захворюваності у порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше на 42,9%.

Питома вага COVID-19 у структурі ГРВІ – 11,2%: 1088 випадків (за аналогічний період минулого року – 637 випадків, більше на 70,8%). Переважна більшість хворих на COVID-19 зареєстрована серед дорослого населення – 938 (86,2%) осіб.

За результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції (далі – ГРВІ) на 42 тижні 2025 року (13.10.2025 по 19.10.2025) з урахуванням випадків захворювань на COVID-19 в області захворіло 3316 осіб, з них 1447 (43,6%) – діти віком до 17 років. Показник захворюваності становить 128,36 на 100 тис. населення, що нижче показника епідемічного порогу на 69,1%.

Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню. Госпіталізовано 146 осіб, з них 67 (45,9%) дітей. Перевищення епідпорогу на 22,7% зареєстровано у Берестинському районі, показник захворюваності – 333,6 на 100 тис. населення. Найнижчий показник захворюваності зареєстровано у Куп’янському районі (30,56 на 100 тис. населення).

У структурі ГРВІ питома вага COVID-19 становить 7,9% – зареєстровано 262 випадки. Переважна більшість хворих COVID-19 зареєстрована серед дорослого населення – 236 (90,1%) осіб, зокрема у віковій групі 30-64 роки – 145 (61,4%) хворих.

Серед дитячого населення випадки захворювань зареєстровано у 26 (9,9%) дітей, найбільш уражена вікова група 0-4 роки – 14 (53,8%) хворих. Питома вага госпіталізованих з COVID-19 з числа всіх зареєстрованих хворих становить 24,0% (63 особи). Найбільша кількість госпіталізованих зареєстрована у віковій групі 30-64 роки – 24 (38,1%) особи.

Станом на 20.10.2025 щеплено проти грипу 346 осіб, з них 212 (61,3%) осіб з груп ризику.

Методом ПЛР обстежено 954 хворих, з них у 167 (17,5%) виявлено позитивні результати. У 151 (90,4%) виявлено вірус SARS-CoV-2, у 1 (0,6%) – аденовірус, у 9 (5,4%) – вірус парагрипу, у 1 (0,6%) – бокавірус, 3 (1,8%) – риновірус, 1 (0,6%) – РС-вірус, 1 (0,6%) – коронавірус HL-63.

