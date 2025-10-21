21.10.2025 12:25 Віталій Хіневич

Крихітне кошеня з тяжкими травмами врятували у харківському притулку

До притулку жінка привезла тримісячне кошеня з тяжкими травмами. Спочатку вона думала, що тварина потрапила в ДТП, проте ветеринари виявили, що малюка, ймовірно, жорстоко вдарили ногою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Центр поводження з тваринами».

До харківських притулків нещодавно потрапило маленьке кошеня вагою всього 860 грамів. Жінка спочатку думала, що тварина постраждала в ДТП, проте ветеринари встановили, що малюка, ймовірно, вдарили ногою. У кошеняти — черепно-мозкова травма, пошкоджені ніс і око, розбита мордочка.

Перед тим як звернутися до притулку, жінка відвезла кошеня до ветеринарної клініки, де провели огляд і рентген, проте виставили великий рахунок. Лікарі притулку взяли лікування на себе.

Наразі лікарі проводять повний огляд та рентген, роблять усе можливе для стабілізації стану тварини.

