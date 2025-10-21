На Харківщині врятували жінку з палаючого будинку (відео)

Жінка через стан здоров'я не могла самостійно вибратися з дому, на допомогу їй прийшли рятувальники.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові та в області через російські обстріли горіли житлові будинки та підприємство.
День сприятливий для спокійної роботи та роздумів про майбутнє. Не варто поспішати — уважність і терпіння принесуть кращі результати, ніж імпульсивні рішення.
У вівторок у Харкові очікується похмура та дощова погода. Зранку можливий дрібний дощ, який у денні години посилиться. Ближче до вечора опади поступово зменшаться, а небо залишатиметься затягнутим хмарами.
Щорічно 21 жовтня проводять Всесвітній день йододефіциту.
