21.10.2025 12:05 Віталій Хіневич

На Харківщині врятували жінку з палаючого будинку (відео)

Жінка через стан здоров'я не могла самостійно вибратися з дому, на допомогу їй прийшли рятувальники.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

20 жовтня у селі Хлібне Лозівського району спалахнула пожежа у приватній оселі.

Коли на місце прибули вогнеборці, вогонь уже охопив гараж та частину будинку на площі близько 80 м кв.

Під час розвідки у задимленому приміщенні вони виявили 78-річну жінку, яка через стан здоров’я не могла самостійно вибратися.

Не гаючи ні миті, вони винесли її через вікно на свіже повітря — і тим самим врятували життя.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові та в області через російські обстріли горіли житлові будинки та підприємство.