    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині врятували жінку з палаючого будинку (відео)
21.10.2025  12:05   Віталій Хіневич

На Харківщині врятували жінку з палаючого будинку (відео)

Жінка через стан здоров'я не могла самостійно вибратися з дому, на допомогу їй прийшли рятувальники.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
20 жовтня у селі Хлібне Лозівського району спалахнула пожежа у приватній оселі. 
 
Коли на місце прибули вогнеборці, вогонь уже охопив гараж та частину будинку на площі близько 80 м кв.
 
Під час розвідки у задимленому приміщенні вони виявили 78-річну жінку, яка через стан здоров’я не могла самостійно вибратися. 
 
Не гаючи ні миті, вони винесли її через вікно на свіже повітря — і тим самим врятували життя.
 

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові та в області через російські обстріли горіли житлові будинки та підприємство.

Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.10 Надзвичайні події У Харківській області знайшли частину ворожої ракети (фото) 21.10 Надзвичайні події У палаючому будинку рятувальники Харківщини виявили тіло жінки 21.10 Надзвичайні події На Харківщині з родини вилучили дитину
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 