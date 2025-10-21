Ігор Терехов повідомив про руйнування після нічної атаки КАБами по Харкову

У ніч на 21 жовтня російський агресор завдав удару шістьма керованими авіабомбами по Харкову, пошкоджено приватні будинки та цивільне підприємство.
Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів про наслідки нічного удару ворога в ефірі національного телемарафону, повідомляє РЕДПОСТ.
За його словами, у результаті атаки було пошкоджено 12 приватних будинків та цивільне підприємство. Вибито вікна, пошкоджено вісім дахів, а також мережі КП «Міськсвітло» та міської філії «Газмереж».
«Зараз фахівці усувають наслідки атаки. Допомагаємо мешканцям закрити контури, ремонтуємо дахи. Сьогодні дощить, тому намагаємося все зробити якнайшвидше», — зазначив мер.
Особливо постраждав один із приватних будинків, де мешкала жінка. Міська влада планує звернутися до міжнародних фондів, щоб забезпечити її модульним будинком та підтримати відновлення інших пошкоджених осель.
Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч проти 21 жовтня російські війська завдали авіаційних ударів по Харкову, унаслідок чого постраждали 11 людей.
