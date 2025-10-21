21.10.2025 11:53 Рита Парфенова

Ігор Терехов повідомив про руйнування після нічної атаки КАБами по Харкову

У ніч на 21 жовтня російський агресор завдав удару шістьма керованими авіабомбами по Харкову, пошкоджено приватні будинки та цивільне підприємство.



Фото: РЕДПОСТ

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів про наслідки нічного удару ворога в ефірі національного телемарафону, повідомляє РЕДПОСТ.

За його словами, у результаті атаки було пошкоджено 12 приватних будинків та цивільне підприємство. Вибито вікна, пошкоджено вісім дахів, а також мережі КП «Міськсвітло» та міської філії «Газмереж».

«Зараз фахівці усувають наслідки атаки. Допомагаємо мешканцям закрити контури, ремонтуємо дахи. Сьогодні дощить, тому намагаємося все зробити якнайшвидше», — зазначив мер.

Особливо постраждав один із приватних будинків, де мешкала жінка. Міська влада планує звернутися до міжнародних фондів, щоб забезпечити її модульним будинком та підтримати відновлення інших пошкоджених осель.

