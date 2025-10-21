21.10.2025 11:45 Віталій Хіневич

Житель Харківщини сплатив майже 500 тисяч гривень боргу за аліментами

Чоловік досить тривалий час ігнорував потреби двох своїх дітей та не сплачував аліменти на їх утримання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

«Ухиляючись від сплати аліментів, батьки позбавляють власних дітей належного та вчасного фінансового забезпечення. Тому, щоб сприяти виконанню судових рішень, органи державної влади застосовують законодавчі санкції, котрі здатні наголосити боржникам на обов’язковості здійснення щомісячних платежів.

З незручностями, що передбачають заходи примусу, зустрівся й мешканець Чугуївського району, що на Харківщині», - йдеться у повідомленні.

Проте завдяки застосуванню фахівцями Східної юстиції всіх законодавчо визначених методів впливу, заборгованість у розмірі понад 480 тисяч гривень була погашена, а кошти перераховані родині неплатника.

