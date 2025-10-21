21.10.2025 11:31 Рита Парфенова

Харківські фехтувальники здобули медалі на Кубку України з шпагах

У Києві завершився Кубок України з фехтування на шпагах: харківські спортсмени вибороли бронзу в особистій першості та командні нагороди.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv Sport City, з 17 по 18 жовтня у Києві відбулися змагання Кубка України з фехтування на шпагах серед найсильніших спортсменів країни.

У чоловічій шпазі харківський фехтувальник Євген Горбачук виборов бронзову медаль, тренером спортсмена є Ірина Одокієнко.

У командних змаганнях перемогла збірна ЦСК ЗСУ, серед учасників якої — харків’янин Роман Свічкар. Срібні нагороди здобула команда «Уніфехт-1» у складі Андрія Полянського, Дмитра Самойлова, Богдана Свічкара та Максима Хвороста.

